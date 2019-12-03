عبدالله بن بيه: مناسبة لتجديد الصلة بقيم الآباء المؤسسين

المصدر: أبوظبي- وام

رفع العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ48، داعياً الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ودوام التقدم والازدهار.

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وقال رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذه المناسبة: «إنَّنا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً؛ نجدد الصلة بقيم الآباء المؤسسين الذين بنوا هذه الدولة على أسس متينة من التسامح والتعايش وحب الخير للبشرية جمعاء».

وأضاف: «إنَّ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بفكره النير وفطرته النقية وبمؤازرة من إخوانه المؤسسين بنى نموذجاً إماراتياً رائداً للتسامح؛ ضمن للمجتمع الإماراتي الحفاظ على تماسكه وقوته برغم التحديات التي واجهها، وجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للتسامح والمحبة والعيش المشترك، وإنَّ قيادتنا الرشيدة قد حملت هذه المعاني الحميدة وسارت على هذا الهدي الرشيد؛ فانطلقت من دولة الإمارات مبادرات عدة تدعم حوار الحضارات، وتعزز السلم على أساس الأخوة الإنسانية، وتحمل رسالة للعالم قائمة على تعزيز الانسجام والاندماج بين جميع البشر مهما تعددت أديانهم واختلفت أعراقهم».

مبادرات

وأشار إلى انطلاق مبادرة «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» والذي قام بدوره بإطلاق عدة مبادرات عالمية ومنها «حلف الفضول العالمي الجديد للتحالف بين الأديان الكبرى حول العالم»، والذي كان بالتعاون مع إخواننا من ممثلي الأديان الإبراهيمية في الولايات المتحدة، وها نحن نعمل معهم على إطلاق ميثاق حلف الفضول العالمي خلال ملتقى المنتدى المقبل، وكذلك «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي يعمل «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» على تطويرها، والانتقال بها إلى مستوى «ميثاق التآخي الإنساني» بمشاركة ممثلي الأديان الإبراهيمية في العالم.