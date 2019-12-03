جمال السميطي: محطة جديدة ننطلق منها إلى مستقبل أكثر إشراقاً

المصدر: دبي - البيان

أكد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «إنه في اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمـــارات العربية المتحدة نجدد العهد، ونؤكد صادق الوعد الذي قطعناه على أنفسنا، بأن تكون كل نسخة من اليوم الوطني محطة جديدة ننطلق منها إلى أفق أوسع ومستقبل أكثر إشراقاً».

وأضاف: «يشرفنا بهذه المناسبة أن نرفع خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جميع حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى، وإلى أولياء العهود الكرام، وكل مواطن إماراتي، وكل ضيف يعيش على أرضها، سائلين المولى عز وجل أن يصون اتحادنا، ويحفظ قيادتنا، وأن يبقى الوطن كريماً أبد الدهر».