سيف بن زايد: يد الطفلة عائشة تعبّر عـن قلوب الجماهير

المصدر: دبي - البيان

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تدوينات عبر حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيدي محمد بن زايد يزور الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي بعد أن شاهد لها لقطات وهي تحاول السلام على سموه أثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان». وذلك بمناسبة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، منزل عائلة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي في أبوظبي، حيث تبادل سموه وأفراد أسرة المزروعي الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لتأسيس الاتحاد. وغرد سموه بهذه الأبيات، قائلاً:

«يدها تعبّر عـن قلوب الجماهير

للي رعى كل القلوب وسـكـنـها

اشغله عنها يغرس لجيلها خـيـر

ويوم التفت، للبيت ياها وطنها».