هزاع بن طحنون يفتتح الاحتفالات في العين

المصدر: العين - وام

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، افتتح الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، فعاليات احتفالات اليوم الوطني الـ48 للدولة والتي تنظمها بلدية منطقة العين يومي الـ2 والـ3 من ديسمبر في استاد هزاع بن زايد آل نهيان بمدينة العين.

وقام الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، بجولة في أرجاء منطقة الاحتفالات باستاد هزاع بن زايد، ويضم الحفل أوبريتاً وطنياً بعنوان «هنا الإمارات» إضافة لحفل فني يضم أبرز نجوم الغناء في الإمارات والوطن العربي، وفعاليات وفقرات ترفيهية وتراثية.