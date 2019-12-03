«نداء» تستذكر الاتحاد المجيد «في الخيمة التراثية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمدة لدى حكومة دبي، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الخيمة التراثية للساحة الخارجية في مقر المؤسسة في دبي بحضور كبار المسؤولين وموظفي المؤسسة وعلى رأسهم منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء».

وابتدأ الحفل بكلمة افتتاحية لمنصور بوعصيبة هنأ من خلالها الموظفين ودعاهم إلى التمسك بحب الوطن والاعتزاز بهويته. ثم تضمن البرنامج تقديم الضيافة تلاها فقرة المسابقات التي تمحورت حول أسئلة وألغاز شعبية.

وأشاد بوعصيبة خلال كلمته بدور قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة في تسريع عملية النمو، حيث باتت الدولة تتصدر المؤشرات العالمية في العديد من المجالات، وعاهد على مواصلة التزام مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» بالمضي قدماً في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة.

وقال: «تتجدد اليوم ذكرى الوحدة والتماسك والعطاء في بلد أعطاه الله نعماً كثيرة حسُن استغلالها لما فيه خير أبنائها. إن هذا اليوم هو يوم مجد لكل الإماراتيين سجله التاريخ في أنصع صفحاته وأخلدها، إنه يوم تظهر فيه مشاعر الصدق والولاء والتلاحم بين القيادة والشعب».