مكتوم الشريفي: الثاني من ديسمبر يوم نعتز به جميعاً

المصدر: أبوظبي - البيان

عبر اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، عن اعتزازه بما حققته مسيرة الاتحاد الظافرة من إنجازات شمولية مؤكداً: «أن الثاني من ديسمبر من عام 1971 ليس يوماً عادياً كسائر الأيام، وإنما هو يوم فريد يعتز به أبناء الإمارات والمنطقة بأسرها على نجاح أعظم تجربة وحدوية في تاريخنا المعاصر بقيام دولة الاتحاد، دولة العزة والكرامة والمجد».

وأضاف: «48 عاماً مضت في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أثبتت قدرتها على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة». وأشار الشريفي إلى أن الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحكمته وتسامحه اهتم بتوحيد القلوب وعمل جاهداً على نصرة المظلوم ومساعدة الدول الصديقة والشعوب المنكوبة في العالم، فأياديه البيضاء تركت بصمة خير في كل بقاع الأرض.

وجدد الشريفي العهد والولاء للقيادة الرشيدة والوطن العزيز على مواصلة الجهود في القيادة العامة لشرطة أبوظبي لحماية أمن وأمان بلادنا، ونشر الطمأنينة والاستقرار في أرجاء الوطن العزيز وتحقيق التطلعات والآمال لمستقبل مشرق في بلادنا، بقلوب تنشر المحبة والعطاء كما تعلمنا من زايد الخير وقيادتنا الرشيدة.