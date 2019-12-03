جزيرة أبوموسى تحتفل بمشاركة واسعة

المصدر: جزيرة أبوموسى - البيان

شهدت جزيرة أبوموسى احتفالاً وطنياً كبيراً بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين بحضور والي الجزيرة خليفة محمد بوغانم وبمشاركة كافة المؤسسات الحكومية وطلبة المدارس والأهالي، وجرى تنظيم العشرات من الفقرات التي عبرت عن فرحة أهالي الجزيرة بهذه المناسبة.

وجاءت احتفالات الجزيرة في إطار مشاركاتها ومواكبتها للفعاليات والأحداث الوطنية والمشاركة بالاحتفالات التي تعم أرجاء الإمارات بهذه المناسبة الغالية.

وكرم بوغانم الجهات الحكومية العاملة في الجزيرة والكوادر التي عملت أكثر من 15 عاماً في خدمتها.

وشارك أهالي الجزيرة من مواطنين ومقيمين وموظفين وطلبة بالأنشطة المتنوعة خلال الحفل، وحملت الفقرات التي تم تنظيمها المعاني الوطنية ومدى قوة الاتحاد ورسوخه في المجتمع بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لنشر السعادة والترابط بين أفراد المجتمع الإماراتي والتركيز على أصالة شعب الإمارات.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات ثم متابعة مادة مصورة عن تأسيس الاتحاد وعن نهضة الإمارات.