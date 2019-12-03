محمد المزروعي والد الطفلة عائشة لـ«البيان»:زيارة محمد بن زايد تعبير عن تلاحم القيادة مع الشعب

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكد محمد مشيط المزروعي، والد الطفلة عائشة أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى منزلهم في أبوظبي، أكبر تكريم له ولجميع أفراد أسرته، معرباً عن تقديره الكبير وتثمينه لهذه اللفتة الكريمة من سموه، وقال: «إن هذه اللفتة ليست غريبة على سموه، وهي تعبير واضح عن التلاحم بين القيادة والشعب».

وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منزل عائلة الطفلة المزروعي بعد أن شاهد سموه لقطات لها وهي تحاول السلام عليه أثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأفاد المزروعي الذي التقته «البيان» وطفلته عائشة: «خلال اللحظات التي شرفنا فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدخوله إلى منزلنا، شعرنا جميعاً بفخر لا يضاهيه فخر، صحيح أن شعور الفخر يلازمنا على الدوام، لكوننا أبناء هذا الوطن المعطاء، ولكن لحظات وصول سموه إلى منزلنا، لجبر خاطر ابنتنا عائشة، كانت مملوءة بالفخر والعزة ونحن نرى سعادة ابنتنا بتحقيق رغبتها في لقاء سموه ومصافحته».

نعمة الأمن والأمان

وقال المزروعي: «نحمد الله عز وجل، أن منّ على بلادنا الغالية، بنعمة الأمن والأمان والخير والرخاء الذي ننعم به، وما زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منزلنا، إلا خير دليل على ما يحظى به أبناء هذا الوطن من اهتمام لدى سموه، مما جعلني وكافة أفراد العائلة نكتسي حلة من البهجة والفرح والسعادة، تضاف إلى فرحتنا باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات».

وأضاف: «لا يخفى على أحد أن هذه الزيارة لها مكانة كبيرة في نفوس أفراد أسرتي جميعاً كيف لا، وهي زيارة جبر الخواطر، مؤكداً في الوقت نفسه بأن مبادرات سموه الإنسانية تؤكد عمق العلاقة التي تربط القائد بشعبه، وهو نهج أصيل رسّخه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

فخر وتشريف

وذكر المزروعي: «إن زيارة سموه أسعدتنا جميعاً وزادتنا فخراً وتشريفاً، وليس غريباً على سموه، فسموه دوماً يبادر في فعل كل ما يعزز التنمية اجتماعياً وإنسانياً ويقوي أواصر المجتمع».

وأضاف المزروعي: «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستدفعنا جميعاً لمواصلة العطاء والبذل لردّ جزء من جميل هذا الوطن الذي حباه الله سبحانه وتعالى بقياده حكيمة، وضعت المواطن على رأس أولويتها».

وأكمل: «كانت هذه الزيارة أكبر تكريم يمكن أن نناله، فلك أن تتخيل قائداً عظيماً كصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يأتي إليك في منزلك، ليزورك ويسلم عليك شخصياً، هذا تقدير لا يعادله أي تقدير آخر».

وتابع: «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منزلنا، كانت رسالة للمجتمع، مفادها أن الوطن يقدر كل أبنائه كانوا صغاراً أو كباراً» مضيفاً بأن الزيارة تعبير عن التلاحم الذي يجمع قيادتنا الحكيمة في دولتنا الغالية بالشعب الكريم والذي أحبته قيادته فبادلها حباً بحب وتقديراً واهتمام»، داعياً الله عز وجل، أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ومواطنيها وأن يديم موفور الصحة والسلامة والعافية على قيادتها الحكيمة.

من جانبها قالت الطفلة عائشة: «أنا سعيدة جداً بزيارة بابا محمد بن زايد إلى منزلنا، وكلماته الأبوية لي ستبقى خالدة في نفسي».