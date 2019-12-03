سيف بن زايد: الإنجازات فاقت حدود المكان

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة فاقت حدود المكان. وبين سموه في «تدوينة» نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن رؤى القيادة الاستثنائية أكدت بخطاها الواثقة حُلُم القائد المؤسس.

واعتبر سموه أن اليوم الوطني هو عيد لوطن يستشرف من عراقته مستقبلاً عظيماً بقيادته وأبنائه، حيث دون سموه: «تسارعت عجلة الزمان، ولكن عجلة الاتحاد كانت أسرع، وفاقت إنجازات الإمارات حدود المكان، لتؤكد رؤى القيادة الاستثنائية بخطاها الواثقة حُلُم القائد المؤسس، ويكون يوم الاتحاد عيداً لوطن يستشرف من عراقته مستقبلاً عظيماً بقيادته وأبنائه».