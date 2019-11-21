أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق الدولة وجهـود لمعالجـة تجمعات المياه

المصدر: متابعة ـ مصطفى خليفة ووائل نعيم-وعصام الدين عوض وأسامة أحمد وعائشة الكعبي Ⅶ تصوير: زافير ويلسون وإبراهيم صادق-وزيشان أحمد وأحمد

شهدت مناطق الدولة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة وأحياناً خفيفة مترافقة مع رياح نشطة وقوية منذ الساعات الأولى من يوم أمس، حيث سقطت أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في عدد من الأودية والشعاب في المناطق الشمالية، فيما شهدت مناطق عديدة في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً خلال فترتي الصباح والظهيرة واستمرت على فترات متفرقة حتى المساء.

ورصد رادار الإمارات التابع للمركز الوطني للأرصاد زحف تشكيلات السحب الركامية فوق الخليج العربي وتقدمها إلى سواحل الدولة مصحوبة بسقوط كميات كبيرة من الأمطار على معظم مناطق الدولة.

وهطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في دبي وعلى طريق أبوظبي ـ دبي ومتوسطة إلى خفيفة على طريق أبو ظبي ـ العين، وكانت غزيرة على طريق دبا ـ مسافي ومتوسطة إلى غزيرة في جميرا وميناء جبل علي، وعلى شارع الشيخ محمد بن زايد ولهباب وأمطار غزيرة على مناطق متفرقة من الساحل الشرقي ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين.

كما سقطت أمطار غزيرة ومتوسطة إلى خفيفة في مدينة أبوظبي والشوامخ والفلاح وبني ياس والوثبة والشامخة وفي مدينة محمد بن زايد ومنطقة المصفح في أبو ظبي ومناطق متفرقة في منطقة الظفرة ورأس الخيمة وجبل جيس، وأمطار غزيرة على البدية بالفجيرة.

ومع تجمع المياه في الجبال، جرت السيول في الوديات والممرات والسهول وغمرت السدود في وادي خت في رأس الخيمة ووادي دبا والخليبية والعبادلة والبصيرة في الفجيرة.

وحجبت السحب الركامية الكثيفة أمس أشعة الشمس لفترات طويلة يوم أمس على أغلب المناطق ومع استمرار الرياح الشمالية الشرقية انخفضت درجات الحرارة بصورة ملحوظة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد أمس تحذيراته بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

ويتوقع المركز لوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم غائماً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب الركامية نهاراً خاصة على المناطق الداخلية والشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب، وقد تصل سرعتها إلى 50 كم/‏‏‏‏‏س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

وسجلت أعلى كمية أمطار أمس في رأس غناطة بواقع 52.4 ملم حتى الساعة الثانية عصراً، فيما سجلت أعلى كمية أمطار على الدولة خلال شهر نوفمبر بواقع 211.6 ملم على دلما في عام 2013.

ونفذت طائرات المركز الوطني للأرصاد أمس 6 طلعات جوية للاستمطار حتى الساعة الثانية ظهراً بهدف وتحفيز السحب على زيادة كمية الأمطار.

دبي

وقال المهندس طالب جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية ورئيس فريق غيث التابع لبلدية دبي لـ«البيان»: عقدنا اجتماعاً الأول من أمس وتم توزيع المعدات في مختلف المناطق التي تشهد تجمعات مياه في الإمارة من مضخات وصهاريج مياه إلى جانب 3 سيارات عليها مضخات متحركة يتم استخدامها في حالات التدخل السريع، مشيراً إلى أنه تم توزيع 5 مضخات كبيرة و50 صهريجاً لسحب المياه في المناطق التي تستدعي ذلك.

وأضاف أنه تم التأكد من التصريف الصحيح جراء هطول الأمطار وإزالة العوائق في حال وجود تجمعات مائية نظرا انسداد بعض الفتحات مع العلم أن معظم مناطق دبي موصولة في الشبكة ومراقبة عن طريق وحدة تحكم مركزية (اسكادا) والتي من خلالها يمكن تحديد مواقع تجمع المياه في حال وجود أي عطل.

وبين أن الفرق الفنية المختصة تعمل من إدارات متعددة حسب التخصص على تنفيذ برامج صيانة لمحطات تصريف مياه السطح والأمطار، منوهاً بأن شبكة التصريف المطري في مدينة دبي تتشكل من منظومة من البنى التحتية والمكونات الفنية الضخمة، حيث لا يقل عدد المصارف الأرضية عن 72 ألف مصرف أرضي وهي ما تعرف بفتحات تصريف مياه الأمطار، أضف إلى ذلك شبكة كبيرة من الأنابيب وغرف التفتيش (المنهولات) والتي تنتهي بالوصول إلى محطات الضخ الأرضية، حيث يتم ضخ المياه السطحية والأمطار إلى بحيرات صناعية أو إلى البحر.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي مستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأجواء الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، داعية السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، بالإضافة إلى ترك مسافة أمان كافية بين المركبات في هذه الظروف، والتأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة.

الشارقة

وسارعت دائرة البلدية في الشارقة لشفط تجمعات المياه، فيما سيرت إدارة المرور 60 دورية بهدف ضبط الطرق والمحافظة من خلال الإرشادات التي توزعها على السائقين ومستخدمي الطرق بالإمارة.وقال المقدم عبدالرحمن خاطر، مدير فرع التوعية والإعلام المروري في إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إن إدارة المرور والدوريات وضعت خطة شاملة وبالتعاون مع بلدية الشارقة من أجل انسيابية الحركة خلال تساقط الأمطار، وذلك بهدف ضبط الطرق والتقليل من الحوادث المرورية.

تأهب

وتأهبت فرق الطوارئ في بلدية مدينة الشارقة منذ أمس للتعامل مع الحالة الجوية السائدة في جميع أنحاء الدولة ووفرت كامل المعدات والفرق المؤهلة للتعامل مع تجمعات الأمطار بعد الاطلاع على الحالة الجوية والتوقعات التي أشارت إلى تأثر الدولة بهذا المنخفض الجوي، وعليه أعلنت لجنة طوارئ الأمطار في البلدية عن استعداد كل الفرق ووجودها بالميدان لحالات الطوارئ وسحب المياه الناجمة عن أمطار الخير التي هطلت بكميات متفاوتة.

وأكد ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار في البلدية، أن البلدية تعمل على توزيع الفرق والمعدات في وقت مبكر وقبل دخول المنخفض الجوي تحسباً لأية طوارئ ولتبقى مستعدة لسحب المياه والتعامل مع جميع الملاحظات التي ترد من الجمهور عبر قنوات التواصل المختلفة.

عجمان

وكثفت القيادة العامة لشرطة عجمان، وجودها في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية، لتقديم المساعدة إلى الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، في ظل الطقس المتقلب المصاحب للرياح وهطول الأمطار، كما تم تكثيف الجهود للتعامل مع كل البلاغات والحوادث التي تتلقاها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيز الأمن والأمان انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى ضبط أمن الطرق.

وتسببت الرياح القوية نتيجة المخفض الجوي الذي تمر به المنطقة بسقوط سقف معرضي سيارات بمنطقة الجرف بعجمان.

وأفاد المقدم محمد مبارك الغفلي، رئيس مركز شرطة الجرف الشامل بورود بلاغ عن وقوع سقف على السيارات في بمنطقة معارض السيارات في منطقة الجرف نتيجة للرياح القوية المصحوبة بالأمطار.

وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة والدفاع المدني إلى المكان، حيث تضررت سيارتان وخمس حافلات كانت مركونة في المعرضين، ولم ينتج عن سقوط السقف أي إصابات بشرية، وتم تأمين المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أم القيوين

وتعرضت أم القيوين إلى صاعقة دون وقوع خسائر في الأرواح، كما أدت الرياح القوية المصاحبة للأمطار إلى اقتلاع بعض الأشجار خصوصاً على شارع الملك فيصل.

فيما أغلقت القيادة العامة للشرطة عدداً من الطرق نتيجة لتجمع مياه الأمطار وأبرز الطرق والتقاطعات التي تم إغلاقها كل المخارج على شارع الشيخ محمد بن زايد والممر تحت جسر الاتحاد من الاتجاهين ومدخل منطقة السلمة من وإلى دوار الخيول، إضافة إلى الشارع المقابل لمركز اللولو اكسبرس من الاتجاهين.

وتمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني من إنقاذ أسرة مكونة من 8 أفراد بينهم 5 أطفال محصورة داخل منزلها بسبب تجمعات مياه الأمطار، حيث تم إخراج أفراد الأسرة باستخدام القوارب.

وشكلت بلدية أم القيوين فرق عمل من عدة دوريات في مختلف طرق الإمارة والأحياء السكنية المنخفضة لشفط المياه من أمام الدوارات وساحات المدارس والتي تراكمت نتيجة لتساقط وهطول الأمطار بغزارة، وذلك من خلال تجهيز مكائن الشفط والتناكر وعمال الدائرة الذين انتشروا في مختلف أنحاء الإمارة لسحب المياه وللحيلولة دون انتشارها في الدوارات ووسط الطرقات.

الفجيرة

وشهدت مناطق متفرقة من الفجيرة والمدن المجاورة لها في الساحل الشرقي هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، استمرت بشكل متقطع قرابة الأربع ساعات، مصحوبة ببرق ورعد ورياح باردة لتعم المناطق أجواء منعشة، بعد أن سجلت انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة بلغت في المناطق الجبلية 16 درجة مئوية، وأدى الهطول الغزير إلى جريان الأودية في المنحدرات الجبلية، وانهمار السيول من أعلى الجبال مكونة مياه مندفعة، لتتشكل على إثرها برك المياه في الأراضي المنخفضة.

وأدت غزارة الأمطار في مناطق دبا إلى جريان وادي العبادلة على طريق مسافي- دبا الفجيرة. ‏‫

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