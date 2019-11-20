أمطار غزيرة برأس الخيمة وجبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

تشهد إمارة رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة منذ صباح اليوم، مصحوبة برياح شديدة، ساهمت في جريان الأودية والشلالات الجبلية بالإضافة لارتفاع منسوب المياه في مناطق السدود، فيما واصلت قمة جبل جيس الوجهة السياحية الطبيعية الأولى في رأس الخيمة انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 9 درجات مئوية خلال الساعة السادسة و15 دقيقة صباحاً بحسب موقع المركز الوطني للأرصاد.

من جانبها حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عبر وضع ارشاداتها بعدم المجازفة بالوقوف في مجرى السيل أو عبوره، وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيار حوافها، وعدم المجازفة عند القيادة في مجرى السيل خشية مداهمة شدة جريان المياه المندفعة لقائد المركبة ومن معه، مع أهمية التركيز على الطريق لتفادي ارتفاع منسوب المياه على الطرق والجسور، وأهمية متابعة النشرات الجوية عبر وسائل الإعلام المحلية للإطلاع بشكل مباشر على حالة الطقس، وتخفيف سرعة القيادة على الطرق الداخلية والخارجية وعدم تجاوز المركبات الأخرى مع ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية والسدود، وعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل.

وأكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشرف عام فريق طوارئ الأمطار، أن غرفة الطوارئ بالدائرة تعمل على مدار الساعة عبر الرقم المجاني 8008118، لتلقي البلاغات الخاصة بتجمع المياه أمام المساكن أو على الطرق، وغيرها من البلاغات.