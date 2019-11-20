المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الشارقة ولفترات متفاوتة وأحياناً متقطعة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتجمع مياه الأمطار في بعض المناطق المنخفضة والدوارات والطرقات والتي سارعت دائرة البلدية بالعمل على شفطها، فيما سيرت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 60 دورية بهدف ضبط الطرق والمحافظة من خلال الارشادات التي توزعها على السائقين ومستخدمي الطرق بالإمارة .

وقال المقدم عبدالرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ان ادارة المرور والدوريات وضعت خطة شاملة وبالتعاون مع بلدية الشارقة من أجل انسيابية الحركة خلال تساقط الأمطار، وذلك بهدف ضبط الطرق والتقليل من الحوادث المرورية ، كما سيرت إدارة المرور 60 دورية مرورية صباحية تم توزيعها على مختلف المناطق، وهي متواجدة أمام الدوارات والتقاطعات، كما سوف تسير دوريات مسائية ، لافتا إلى أن الدوريات تغطي القطاعات الداخلية والخارجية والمناطق البرية بالتعاون مع المنطقة الوسطى، وكافة المناطق التي تشهد ازدحاما ، خصوصا – شارع مليحة بهدف نشر الأمن والطمأنينة في نفوس مرتادي الطرق .

وحذر مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات قائدي المركبات من مفاجآت الطريق – خصوصا – عند هطول الأمطار ، مطالبا إياهم بالتقيد بأنظمة السير والمرور ، والتأكد من صلاحية اجزاء المركبة وتجنب تجمعات المياه وترك مسافة آمنة بين المركبات .

تأهب

وتأهبت فرق الطوارئ في بلدية مدينة الشارقة منذ أمس للتعامل مع الحالة الجوية السائدة في جميع أنحاء الدولة ووفرت كامل المعدات والفرق المؤهلة للتعامل مع تجمعات الأمطار بعد الاطلاع على الحالة الجوية والتوقعات التي أشارت إلى تأثر الدولة بهذا المنخفض الجوي، وعليه أعلنت لجنة طوارئ الأمطار في البلدية عن استعداد كافة الفرق وتواجدها بالميدان لحالات الطوارئ وسحب المياه الناجمة عن امطار الخير التي هطلت بكميات متفاوتة.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار في البلدية أن فرق العمل استعدت بشكل كبير للتعامل مع الحالة الجوية بناءً على الخطط المسبقة التي وضعتها اللجنة العليا واللجان الأخرى المنبثقة عنها للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار خصوصاً بالمناطق الحيوية والتي لا تتوافر بها شبكات التصريف، وحرصت البلدية على توزيع الفرق والمعدات في وقت مبكر وقبل دخول المنخفض الجوي تحسباً لأية طوارئ ولتبقى مستعدة لسحب المياه والتعامل مع جميع الملاحظات التي ترد من الجمهور عبر قنوات التواصل المختلفة.

160 مضخة

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة أن أمطار الخير التي هطلت على مدينة الشارقة متفاوتة في كثافتها بين المتوسطة والغزيرة و قد تحركت الفرق العاملة في طوارئ الأمطار التابعة للجنة الميدانية التي كانت على أهبة الاستعداد إلى مواقع العمل للتعامل مع تجمعات الأمطار وفقاً للخطة المعدة مسبقاً و باشرت الفرق عملها في تصريف مياه الأمطار التي تجمعت بالطرقات الرئيسة المنخفضة والمواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، حيث تم توزيع 80 صهريجاً و 160 مضحة متنقلة تابعة للبلدية بالإضافة لمحطة السد في مواقع تجمعات الأمطار المختلفة بمدينة الشارقة استعداداً لسحب المياه المتجمعة وأية أعمال طوارئ متوقعة وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لتسهيل و ضمان انسيابية الحركة المرورية بالمدينة.