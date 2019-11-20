بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

هطلت، صباح اليوم أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة في الدولة، مصحوبة برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير في الدولة اليوم، ويكون الطقس غائماً بوجه عام مع وجود السحب الركامية على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة.