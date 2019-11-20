بالفيديو.. هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من الإمارات

هطلت، صباح اليوم أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة في الدولة، مصحوبة برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير في الدولة اليوم، ويكون الطقس غائماً بوجه عام مع وجود السحب الركامية على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة.
#أمطار_الخير الآن على منطقة التعاون في #الشارقة #أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/a4UzVwCBOA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 20, 2019
هطول #أمطار_الخير على شارع الاتحاد بدبي.. اللهم صبباً نافعاً#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FIHLXI6RFD— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 20, 2019
#أمطار متوسطة وخفيفة صباح اليوم على مناطق متفرقة في #أبوظبي.#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ys9Lz2qESJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 20, 2019
الأرصاد.. أمطار غزيرة على شارع محمد بن زايد في #أم_القيوين الآن#أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fbu4aGmcxF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 20, 2019
هطول أمطار الخير على #عجمان.#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lAS8irflQr— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 20, 2019