مدني أم القيوين ينقذ أسرة محصورة داخل منزلها بسبب تجمع المياه

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بأم القيوين بالتعاون مع فريق إنقاذ الإمارات من إنقاذ أسرة محصورة بداخل منزلها بسبب تجمع مياه الأمطار الكثيفة التي هطلت صباح اليوم على الإمارة .

وأكد الدكتور العقيد سالم بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين أن الإدارة تلقت عدداً من البلاغات منها بلاغ تلك الأسرة المحصورة في منزلها الكائن بمنطقة الرقة وهي مكونة من 8 أفراد بينهم 5 أطفال تم إخراجهم بصورة احترافية لأول مرة عن طريق استخدام قوارب مجهزة لمثل تلك الحالات.

وناشد كافة الساكنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع المياه والتواصل الفوري مع عناصر الدفاع المدني والابلاغ عن أي طارئ .