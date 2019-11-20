شرطة دبي تدعو مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة في الأجواء الماطرة

المصدر: وام

دعت القيادة العامة لشرطة دبي مستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأجواء الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، داعية السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، بالإضافة إلى ترك مسافة أمان كافية بين المركبات في هذه الظروف، والتأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة.

وطالب العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطريق بالتعاون مع الشرطة للمساهمة في تسيير حركة السير والمرور حفاظاً على الأرواح والتقليل من حجم الخسائر التي تشهدها الطرق عادة في مثل هذه الأجواء.