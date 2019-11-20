74 دورية شرطية جاهزة لخدمة الجمهور في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة رأس الخيمة، جاهزية شرطة رأس الخيمة، وجميع أعضاء فريق إدارة الطوارئ المحلي والجهات المختصة واستعدادهم نحو توفير الدعم اللازم إلى الجمهور، وتحقيق الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ المحتملة خلال فترة هطول الأمطار.



ودعا بن علوان، جميع شرائح المجتمع بضرورة التفاعل والتعاون مع الجهاز الشرطي وجميع الجهات المختصة واتباع الإرشادات الأمنية والمرورية، بالإضافة متابعة توجيهات شرطة رأس الخيمة عبر قنوات الاتصال والتواصل المعتمدة وحساباتها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعية وجميع المصادر الرسمية في الدولة.

وناشد اللواء علي بن علوان النعيمي، الجمهور بضرورة تجنب ارتياد الطرق المؤدية إلى مناطق الوديان أو الجبال وأعالي القمم والمرتفعات، موكداً بأنه تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى عدد من القمم الجبلية في الإمارة، منعاً من تعرض الجمهور إلى خطر الصواعق والانزلاق وتدحرج الصخور نظراً لتغير الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وحفاظاً على سلامة أرواح الجميع، مضيفاً بأن مراكز الشرطة في الإمارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة خدماتها إلى الجمهور وعلى مدار الساعة، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.



كما طالب قائد عام الشرطة أفراد الجمهور بأن يضعوا في عين الاعتبار حياتهم وحياة الآخرين والممتلكات العامة والخاصة، وتجنب الخروج من المنازل أثناء هطول الأمطار إلا للضرورة القصوى وعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنازل، مؤكداً أهمية متابعة النشرة الجوية وتلقي معلومات الحالة الجوية والطقس من المصادر الرسمية المحلية، وتجنب القيادة بطيش وتهور إذا استدعت الضرورة الخروج خارج المنزل، ودعم مرحلة التعافي من الحالة الجوية الطارئة.

وأضاف: أطلقت شرطة رأس الخيمة خلال الساعة الأولى من هطول الأمطار مجموع 74 دورية مرورية إضافية لتنظيم عملية السير وتقديم الدعم اللازم إلى الجمهور بهدف نشر وتعزيز الأمن والسلامة في الطرق، كما تم تكثيف استعداد فرق الانقاذ البحري على الشواطئ، وتكثيف تواجد سيارات الإسعاف في المناطق الوعرة، فضلاً عن نشر فرق الطوارئ لحصر كافة الأضرار وتقديم العون والدعم اللازم لضمان سلامة أرواح الجمهور وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة.