15 فريق عمل و65 مضخة لسحب مياه الأمطار في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أكدت إدارة الطرق والبنية التحتية التابعة لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تعاملها مع الحالة الجوية التي سادت مختلف مناطق الدولة، وما صاحبها من هطول لأمطار الخير والرياح القوية، حيث تراوحت شدة الامطار بين الخفيفة في بعض المناطق والغزيرة في مناطق أخرى، كما أعلنت البلدية من قبل، عن كامل جهوزياتها لتقلبات الطقس من متابعة حالة الجو ووضع خطة ممنهجة ومدروسة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه، وكل الحالات الطارئة التي من الممكن أن تحدث من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وتسهيل حركة السير والتنقل لسكان الإمارة.

وقال عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة حرصت على وضع الخطط اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية والحالات الطارئة مع اقتراب فصل الشتاء، كما رفعت من درجة جهوزيتها للسيطرة على حالة الطقس المتقلبة، والحد من أضرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح الشديدة، من خلال توزيع عدد 65 مضخة سحب مياه أمطار متحركة، والانتهاء من أعمال صيانة وتنظيف شبكة الصرف المطري ومحطات الضخ و فتحات التصريف بالطرق، كما تم تشكيل عدد 15 فرقة عمل لمراقبة و متابعة تصريف مياه الأمطار بجميع أنحاء الإمارة طوال فترة موسم الأمطار، كما تم التأكد من جاهزية صهاريج سحب مياه الأمطار، وتأهيل موظفين لديهم الكفاءة في العمل للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، من خلال فرق عمل وكوادر مؤهلة، لمواجهة كل تحديات الطقس المضطرب، والتغلب عليها من خلال الجهود الكبيرة لفرق العمل التي تجوب جميع مناطق وشوارع الإمارة، للتعامل السريع والآني مع أية تجمعات للمياه في المناطق المحتملة حسب الخطة الموضوعة، لضمان انسيابية حركة السير، والوصول إلى أعلى درجات السلامة والراحة للجمهور، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للإمارة.

من جانبه أفاد الدكتور المهندس محمد بن أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة، أن بعض المناطق في المدينة شهدت امطاراً غزيرة، وقد قامت أن الدائرة بوضع الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الامطار والتأكد من جاهزية شبكة المياه، واستمرت فرق العمل في أداء مهامها بكل كفاءة، كما أن البلدية تحرص كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد لها بمنتهى السرعة، بناء على توجيهات مدير عام البلدية الذي وجه بضرورة التعامل مع كل الملاحظات على الفور لسلامة الجمهور وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى جميع المتعاملين مع البلدية.

وأهابت بلدية عجمان بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية والابتعاد عن تجمعات المياه، والاستمتاع بالأجواء الجميلة بحرص وانتباه، والقيادة بحذر وعدم الانشغال عن الطريق بتصوير الأمطار أو المناظر الطبيعية أو غيرها، وضرورة التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80070 للإبلاغ عن أية ملاحظات.