شرطة عجمان: سقوط سقف معرضي سيارات في عجمان ولا إصابات

المصدر: عجمان : "البيان"

تسببت الرياح القوية نتيجة المنخفض الجوي الذي تمر به المنطقة بسقوط سقف معرضي سيارات بمنطقة الجرف بعجمان.

وأفاد المقدم محمد مبارك الغفلي رئيس مركز شرطة الجرف الشامل بورود بلاغ عن وقوع سقف على السيارات بمنطقة معارض السيارات في منطقة الجرف نتيجة للرياح القوية المصحوبة بالأمطار.

وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة والدفاع المدني إلى المكان، حيث تضررت سيارتان وخمس حافلات كانت مركونة في المعرضين، ولم ينتج عن سقوط السقف أي إصابات بشرية، وتم تأمين المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال غالب جابر مدير إدارة السوق إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لإصلاح الأضرار.

وتابع لايوجد سوى سقوط سقف أحد المعارض عند مدخل السوق ويجري الآن إصلاح السقف من قبل شركة المقاولات المكلفة، لافتاً إلى أنه لم تصب بقية المعارض البالغ عددها 200 معرض بأضرار بسبب تقلبات الطقس.