خدمات رأس الخيمة تسحب مليون و715 ألف غالون من مياه الأمطار

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس عيسى الشامسي، رئيس لجنة الطوارئ في دائرة الخدمات العامة، لـ "البيان" عن تمكن فريق طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، من سحب مليون و715 ألف غالون من مياه الأمطار خلال الساعات الماضية منذ بداية هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها مناطق الإمارة، والتعامل مع 200 بلاغ من مختلف مناطق الإمارة تلقتها غرفة الطوارئ بالدائرة عبر الرقم المجاني 8008118، ومازالت الجهود مستمرة للفريق.

وأضاف: فور تراكم الغيوم الماطرة رفعت الدائرة حالة الاستنفار واتخذت الاستعدادات اللازمة، حيث تم توزيع الفرق المعنية والصهاريج والتناكر والمضخات لسحب المياه المتجمعة في المناطق السكنية المنخفضة والطرقات الحيوية، لتفادي وقوع ازدحامات مرورية أو دخول مياه الأمطار للمنازل السكنية.

وأشار إلى أن 49 تنكر نفذت 340 رحلة لسحب تجمعات المياه ودعم فرق المضخات الثابتة لضمان سلامة حركة مرور المركبات على الطرق، لافتاً إلى أن الدائرة رفعت عدد العمال بفريق الطوارئ إلى 549 عامل، كما تم التعامل المباشر لإصلاح 6 انهيارات في أطراف الطرق نتيجة لانجراف التربة الخارجية للطريق، وإصلاح الإشارة الضوئية أمام فندق الكوف روتانا، حيث تركزت الأضرار في بعض المناطق بالإمارة نتيجة لانخفاض منسوب الطرق ما أدى إلى زيادة حجم تجمع المياه.