سيدتان تنقذان عاملين أثناء تنظيف زجاج برج بعجمان

المصدر: عجمان-البيان

نجحت سيدتان من الجنسية المغربية واليونانية، في التعامل بإنقاذ عاملين علقا خلال عملية تنظيف زجاج واجهة برج سكني على كورنيش عجمان، بسبب هبوب رياح شديدة مفاجئة صباح اليوم.



وقال المقدم رائد عبيد الزعابي، نائب مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، إن بلاغا ورد في تمام الساعة التاسعة صباحاً يفيد بوجود شخصين عالقين داخل منصة كهربائية معلقة تستخدم في تنظيف الواجهات الزجاجية في برج على كورنيش عجمان، ونتيجة الرياح الشديدة أدى إلى تأرجح المنصة وعدم ثباتها.

وأضاف الزعابي أنه قامت السيدتان بإنقاذ العاملين من خلال نافذة الشقة في الطابق التاسع حيث تمكنا من إمساك سلك المنصة المار على نافذتهن من الخارج، وضلتا ممسكتين به حتى وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث ونتج عن اصابتهن بإصابات بسيطة تم التعامل معها في موقع الحادث عن طريق الإسعاف الوطني، وتم التعامل بشكل احترافي حيث قامت الفرقة بتثبيت المنصة وإنزال العاملين من دون تعرضهم لإصابات.



وقال المقدم رائد الزعابي إنه بالنسبة للشركات التي تعمل مجال التنظيف وصيانة المباني هناك اشتراطات للأمن والسلامة للعمال يجب على هذه الشركات والمسؤولين بها مراعاتها، حيث يجب اتخاذ إجراءات صارمة تضمن سلامة العمال الذين يقومون بهذا العمل، خصوصاً في الأبراج المرتفعة تشمل نوعية السقالات والمنصات المعلقة والمصاعد المعلقة فيجب عدم العمل في الأجواء الغير المستقرة عند هطول الأمطار وهبوب الرياح، لأن أي تفريط أو فقدان لشرط واحد يمكن أن ينتج عنه كارثة، مضيفاً أن القانون يقرر عقوبات شديدة على المخالفين لهذه الاشتراطات.

وأشاد المقدم الزعابي بالموقف البطولي التي قامت به السيدتان حيث تمكنا من سحب سلك المنصة المعلقة من خلال نافذة الشقة في البرج السكني من أجل حماية العمال من السقوط لحين وصول فرق الدفاع المدني لإنقاذهم.