شرطة أم القيوين تغلق طرقا بسبب تجمع مياه الأمطار

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أغلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين صباح اليوم عددا من الطرق نتيجة لتجمع المياه بعد سقوط أمطار غزيرة على الإمارة مصحوبة برياح قوية أدت إلى اقتلاع بعض الأشجار خصوصا عند شارع الملك فيصل.

وأبرز الطرق والتقاطعات التي تم إغلاقها كافة المخارج على شارع الشيخ محمد بن زايد والممر تحت جسر الاتحاد من الاتجاهين ومدخل منطقة السلمة من وإلى دوار الخيول 'والشارع المقابل لمركز اللولو إكسبرس من الاتجاهين.

ونوهت القيادة العامة لشرطة أم القيوين سائقي المركبات ومستخدمي الطرق إلى ضرورة التقيد بالسرعات القانونية ومراعاة مفاجآت الطرق واستخدام الطرق البديلة لحين تعامل الجهات المختصة مع الحالة وبالتالي شفط كافة المياه المتراكمة حفاظا على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطرق.