هطول غزير للأمطار وجريان وادي العبادلة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهدت مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة صباح اليوم ولليوم الثاني على التوالي هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح باردة لتعم المناطق أجواء منعشة، بعد أن سجلت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، وأدى الهطول الغزير إلى جريان وادي العبادلة على طريق مسافي دبا الفجيرة، الذي يبعد نحو15 كم من منطقة مسافي و25 كم من مدينة دبا الفجيرة، وانهمار السيول من اعلى سفوح الجبال مكونة شلالات مائية ، لتتشكل على اثرها برك المياه في الاراضي المنخفضة.

لتشهدت مناطق الفجيرة الجبلية إقبالا كبيرا من الناس للاستمتاع بمناظر الطبيعة وجريان الأودية وانحدار السيول من سفوح الجبال.