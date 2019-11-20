هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح في عجمان

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

شهدت عجمان صباح أمس هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة برياح متوسطة في بعض المناطق وأدى هطول الأمطار الكثيفة إلى تأثر بعض المناطق السكنية مثل البستان والراشدية والجرف ، حيث غمرت المياه الطرق الرئيسية والدوارات ، تأثرت الحركة المرورية في بعض المناطق نسبة لتجمعات المياه على الطرقات الداخلية مثل شارع عبدالله بن عبود في منطقة الراشدية، وشوارع في منطقة الجرف السكنية نتيجة لتجمع المياه على الدورات.

وكثفت القيادة العامة لشرطة عجمان، تواجدها في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية، لتقديم المساعدة إلى الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، في ظل الطقس المتقلب المصاحب للرياح وهطول الأمطار، كما تم تكثيف الجهود للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث التي تتلقاها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيز الأمن والأمان انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى ضبط أمن الطرق.

وأهابت القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور، بأنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لكافة البلاغات الطارئة على الرقم ( 999 ) وعلى مدار الساعة، لتوفير الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ في الامارة.

ومن جانبه دعا العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية ،كافة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، وخاصة عند استخدام الطرق الواقعة بالقرب من المباني حديثة الإنشاء، تفادياً للحوادث والاصابات الواقعة نتيجة تساقط المواد الخطرة على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه، مؤكداً استعداد شرطة عجمان وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع خلال الفترة المقبلـة .

ولفت إلى ضرورة التقيد بقواعد السير في الطقس المتقلب والأمطار والرياح، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، فضلاً عن غيرها من قواعد وتعليمات المرور لتجنب الوقوع في الحوادث والمحافظة على سلامة كافة مستخدمي الطريق.