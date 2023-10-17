وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: بايدن سيزور إسرائيل يوم الأربعاء

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وسط أسوأ تصعيد للعنف منذ سنوات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف بلينكن من تل أبيب : "يوم الأربعاء، سيزور الرئيس بايدن إسرائيل". وتابع: "إنه يأتي إلى هنا في لحظة حرجة لإسرائيل وللمنطقة وللعالم".

وقال بلينكن إن بايدن سيسافر إلى اسرائيل "لإعادة تأكيد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا القوي بأمنها".

وأشار إلى أن بايدن "سيوضح مرة أخرى أن إسرائيل لديها الحق، بل من واجبها، الدفاع عن شعبها من حماس والإرهابيين الآخرين ومنع الهجمات في المستقبل".

كما أن الرئيس الأمريكي "سيؤكد على رسالتنا الواضحة تماما لأي جهة فاعلة، دولة أو غير دولة، تحاول الاستفادة من هذه الأزمة لمهاجمة إسرائيل: لا تفعلوا ذلك".

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