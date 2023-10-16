فرنسا تدعو لبنان إلى بذل ما في وسعها لتفادي الحرب مع إسرائيل

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا السلطات اللبنانية إلى بذل ما في وسعها لتفادي الحرب مع إسرائيل.

ودعت الوزيرة كولونا في كلمة لها من قصر الصنوبر في بيروت " السلطات اللبنانية إلى بذل ما في وسعها لتفادي الحرب مع إسرائيل".

وقالت "على مسؤولي لبنان تفادي جر البلاد إلى الأحداث الجارية في المنطقة، وأنا في لبنان للتأكيد على عدم السماح لأي جماعة بالاستفادة من الوضع".

واعتبرت كولونا أن "حركة حماس منظمة إرهابية وقتلت في هجومها عددا من المدنيين"، وأشارت إلى أن "الأمم المتحدة قدمت مقترحات لمصر وإسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية لغزة".

ورأت أنه "يجب احترام حقوق الصحفيين فيما يخص تغطية الأحداث".

وكانت كولونا قد وصلت بعد ظهر اليوم الاثنين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في إطار جولة تقوم بها إلى دول المنطقة. والتقت كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش جوزاف عون واستعرضت معهم الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء الأحداث في غزة والتطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز