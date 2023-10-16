رئيس الوزراء الكندي يؤكد ضرورة وصول المساعدات إلى غزة وفتح ممر إنساني إلى القطاع

المصدر: د ب أ

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة المتفاقمة في غزة وتريد فتح ممر إنساني إلى القطاع.

وأضاف أمام البرلمان "من الضروري أن يحدث هذا".

وتفرض إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وتقصفه بضربات جوية لم يسبق لها مثيل في الشدة والكثافة.

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