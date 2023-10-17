بايدن يلتقي الأربعاء في عمّان العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني

المصدر: أ ف ب

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أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجّه من إسرائيل إلى عمّان الأربعاء لإجراء محادثات مع كلّ من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتّاح السيسي.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين إنّ بايدن "سيؤكّد مجدّداً أنّ حماس لا تدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجدّداً في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة".

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