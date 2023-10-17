 شاحنات تحمل مساعدات لغزة تتحرك من العريش المصرية باتجاه معبر رفح

المصدر: رويترز

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قال شاهد لرويترز اليوم الاثنين إن شاحنات تحمل مساعدات لقطاع غزة تتجه من العريش في شبه جزيرة سيناء المصرية باتجاه معبر رفح.

ولم يتضح متى أو ما إذا كان المعبر سيُفتح.

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