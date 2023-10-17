الحكومة الألمانية: 4 آلاف ألماني غادروا إسرائيل بعد هجمات حماس

المصدر: د ب أ

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تفترض الحكومة الألمانية أنه منذ بداية الهجمات واسعة النطاق التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، غادر ما مجموعه حوالي أربعة آلاف ألماني البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين يوم الاثنين إن نحو ثلاثة آلاف مواطن ألماني أعيدوا إلى ألمانيا على متن رحلات خاصة لشركة لوفتهانزا نظمتها وزارة الخارجية ورحلة لشركة كوندور من الأردن ورحلات سلاح الجو الألماني ورحلات بالعبارات والحافلات.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ألمان سافروا على متن رحلات لشركات الطيران التجارية في الأيام القليلة الأولى. وأضاف المتحدث أن هذا "بالتأكيد رقم مكون من أربعة أرقام".

وهبطت طائرة أخرى تابعة للجيش الألماني صباح الإثنين على متنها 60 راكبا ألمانيا من إسرائيل في المطار العسكري في فونستورف في ولاية سكسونيا السفلى، بحسب ما كتبته قيادة العمليات على موقع إكس، تويتر سابقا.

وكانت طائرة يوم الاثنين رابع طائرة تابعة للجيش الألماني تنقل الألمان من إسرائيل.

وفي حالة تدهور الوضع، فإن الجيش الألماني مستعد أيضا للإجلاء العسكري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

ورفضت وزارتا الخارجية والدفاع الانتقادات الموجهة لتنظيم إجلاء الألمان من إسرائيل وتقارير عن احتكاك محتمل بين الوزارتين. وشدد متحدثون باسم الوزارتين على أن التعاون بين الوزارتين كان وثيقا وموثوقا به في جميع الأوقات.

وفي الأسبوع الماضي تم تسجيل 5800 شخص على قائمة الحكومة الألمانية للإجراءات الاحترازية بشأن الأزمات. وانخفض العدد إلى أقل من ثلاثة آلاف يوم الاثنين، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية.

علاوة على ذلك، لم تكن القائمة مصممة في المقام الأول للإجلاء، ولكن لإبلاغ الألمان الموجودين على الأرض في إسرائيل بالوضع الأمني. لذلك من المفترض أن أولئك الذين لا يزالون مدرجين حاليا في القائمة "هم على الأرجح أولئك الذين يريدون البقاء في إسرائيل على المدى الطويل".

وأضاف أن هناك حاليا عددا منخفضا من ثلاثة أرقام من المواطنين الألمان في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بعدد مزدوجي الجنسية الألمان الذين اختطفتهم حماس في قطاع غزة، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الحالات الثماني التي ذكرتها وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك يوم السبت تتبع نظام الإحصاء الإسرائيلي.

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