حماس : لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين من رتب عسكرية عالية

المصدر: وكالات

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أكد رئيس مكتب حماس في الخارج خالد مشعل أن هناك أسرى من الجنود الإسرائيليين من رتب عسكرية عالية في فرقة غزة.

ونقلت "رويترز" عن مشعل قوله إن حزب الله "قام بخطوات لكن المعركة تتطلب أكثر".

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية اشتباكات متفرقة أعقاب اشتعال الوضع في قطاع غزة.

وقال مشعل إن "هناك 6 آلاف أسير وأسيرة في سجون الإسرائيلية والمقاومة لديها ما يكفيها حتى تبيض السجون من كافة الأسرى".

من جانبه، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الإثنين، إن "عدد الأسرى بين 200 لـ 250 أسير، وما بين يدي القسام 200 أسير"، لافتا إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.

وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيا".

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