حماس تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية تتلقي الرعاية الطبية في غزة

المصدر: د ب أ

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نشرت حركة حماس عبر جناحها العسكري كتائب القسام مساء الاثنين، مقطع فيديو لمقاتليها وهم يقدمون الرعاية الطبية لما قالت إنها إحدى الأسيرات الإسرائيليات في غزة.

وظهرت في الفيديو ومدته نحو دقيقة وهي تتلقى الرعاية الطبية لإصابة في ذراعها الأيسر داخل مكان لم تفصح عنه القسام فيما سمع دوي انفجارات.

ثم ظهرت الإسرائيلية تعرف عن نفسها وتقول إن عمرها 21 عاما وإنها موجودة في غزة وقد تم احتجازها في السابع من الشهر الجاري وتم إجراء عملية جراحية لها مدتها ثلاث ساعات.

وذكرت أنها تطلب فقط العودة إلى البيت بأسرع وقت لعائلتها وختمت بالقول "من فضلكم أخرجونا من هنا بأسرع وقت".

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الاثنين، أن عدد الأسرى في هجومها ضد إسرائيل يوم السبت الماضي 7 أكتوبر يبلغ ما بين 200 إلى 250 في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في خطاب متلفز، إن لدى القسام 200 أسير والباقي متوزع لدى مكونات فصائل "المقاومة" في قطاع غزة وفي أماكن أخرى.

وأضاف أن 22 من هؤلاء الأسرى قتلوا نتيجة غارات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة آخرهم الفنان الإسرائيلي جاي أوليفز وهو من سكان تل أبيب.

وأشار أبو عبيدة إلى وجود مجموعة من الأسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، مؤكدا الحرص على حمايتهم وتأمينهم ويتم اعتبارهم "ضيوفا" وسيتم إطلاق سراحهم عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك.

وأكد الناطق باسم القسام على التمسك بإبرام صفقة تبادل للأسرى قائلا: "نؤكد لكل العالم ولكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، ولأسرانا وأهاليهم أننا مصرون على أن ندخل الفرحة لكل بيت فلسطيني، وهذا وعد قطعناه على أنفسنا".

وشنت حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاته تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وعقب ذلك أعلنت حماس عن أسر عشرات الإسرائيليين بينهم ضباط وجنود واقتيادهم إلى قطاع غزة.

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