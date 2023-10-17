المستشار الألماني يؤكد زيارته لإسرائيل ومصر هذا الأسبوع

المصدر: أ ف ب

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين أنه سيزور اسرائيل ومصر هذا الأسبوع مؤكدا معلومات صحافية في هذا الصدد، وذلك في ظل الحرب الدائرة بين اسرائيل وحماس منذ عشرة أيام.

وستكون هذه أول زيارة لرئيس حكومة أجنبي الى اسرائيل منذ بدء المواجهات.

وقال شولتس للصحافيين في تيرانا بعد قمة دول البلقان "من المهم بالنسبة لي أيضا أن أعبر عن تضامني مع اسرائيل بشكل عملي جدا عبر زيارتي"، فيما أكد "زيارة لاحقة" الى مصر.

لم يحدد شولتس تاريخ الزيارة لكن بحسب عدة وسائل إعلام اسرائيلية وألمانية فانها مرتقبة الثلاثاء.

وقال "هذا مهم جدا تحديدا في هذا الوقت بالنسبة للشعب الإسرائيلي وللبلاد" مؤكدا مرة جديدة أن لاسرائيل "كل الحق في الدفاع عن نفسها".

وأشار شولتس الى انه سيزور بعد ذلك مصر.

وأوضح أنه يريد أيضا ان يبحث هناك "مسائل ملموسة تتعلق بشكل خاص بالوضع الأمني وكيفية تجنب تصعيد النزاع نحو مناطق أخرى".

وقال شولتس أخيرا إنه يريد التطرق الى "مسألة معرفة كيفية تنظيم المساعدة الإنسانية" فيما يتزايد القلق على السكان المدنيين في قطاع غزة.

وكانت عدة وسائل إعلام ألمانية واسرائيلية أشارت في وقت سابق خلال النهار الى هذه الزيارة.

وسيلتقي شولتس أولا صباح الثلاثاء في برلين العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

وذكرت وسائل الاعلام الألمانية انه سيتوجه لاحقا الى اسرائيل. ثم يزور مصر على ان يعود الى البلاد الاربعاء.

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