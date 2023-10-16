كتائب القسام : لدينا 200 أسير إسرائيلي والباقي متوزع لدى فصائل فلسطينية أخرى

المصدر: وكالات

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أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس ان لديها نحو 200 أسير والباقي متوزع لدى فصائل فلسطينية أخرى.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، في تسجيل مصور اليوم الاثنين إن لدى الحركة ما بين "200 و250 أسيرا إسرائيليا في غزة"

وأوضح : لدينا أسرى من جنسيات أخرى، وهم ضيوف وسنطلق سراحهم عندما تسمح لنا الظروف.

وأضاف أن الحركة تتعامل مع الأسرى وفقا الأخلاق والقانون الإنساني.

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