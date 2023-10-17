المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّه قصف أهدافاً لحزب الله في لبنان حيث تصاعد التوتّر بين الجانبين خلال الأيام الماضية في ظلّ احتدام الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزّة.

وقال الجيش في منشور على منصّة إكس "تويتر سابقاً" إنّ وحداته "تقصف حالياً أهدافاً إرهابية لحزب الله في لبنان".

ومنذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر إثر شنّ الحركة الفلسطينية هجوماً غير مسبوق على اسرائيل ، تدور مناوشات متقطّعة على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية أدّت حتّى اليوم إلى سقوط حوالي عشرة قتلى على الجانب اللبناني، غالبيتهم من المقاتلين لكن بينهم صحافي في وكالة رويترز ومدنيان.

وفي الجانب الإسرائيلي قُتل شخصان على الأقل.

وبدأت إسرائيل بإجلاء الآلاف من سكّان مناطقها الحدودية مع لبنان في أعقاب هذه المناوشات الحدودية.

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الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان

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