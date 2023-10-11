الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 70 هدفا لحماس والجهاد في غزة خلال الساعات الماضية

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن العشرات من طائراته الحربية هاجمت ليل الثلاثاء/ الأربعاء أكثر من 70 هدفا في حي درج التفاح شرق مدينة غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان ، أن هذه المنطقة "تستخدم كمركز لمنظمة حماس حيث ينطلق عدد كبير من الهجمات ضد إسرائيل. كما تم ضرب البنية التحتية التي تستخدمها منظمة الجهاد .

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل ضد البنية التحتية لحماس ".

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