ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 926 شخصاً على الأقل

المصدر: د ب أ

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ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 926 شخصا على الأقل، إثر مقتل شخصين في غزة واثنين آخرين في الضفة في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

ووصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة ومستشفيات.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من مخاطر استمرار قطع إسرائيل لخطوط الكهرباء والمياه وانعكاس ذلك على الجرحى والمرضى والصحة العامة والبيئة.

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