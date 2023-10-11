الأرجنتين تطلق عملية لإعادة أكثر من 1200 من رعاياها من إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الأرجنتين، حيث تعيش جالية يهودية كبيرة، أنّها أطلقت الثلاثاء عملية لإعادة أكثر من 1200 من رعاياها من إسرائيل، مشيرة إلى أنّها أرسلت لهذه الغاية طائرة عسكرية أولى إلى تلّ أبيب.

وقال وزير الدفاع خورخي تايانا "سنسيّر ثلاث رحلات جوية يومياً لإجلاء الأرجنتينيين الذين ترد أسماؤهم في قائمة" تضمّ 1246 شخصاً سجلّوا أسماءهم لدى وزارة الخارجية بقصد إعادتهم إلى بلدهم.

وأضاف أنّ الأرجنتين أطلقت على عملية إعادة رعاياها من إسرائيل اسم "الإنقاذ الآمن" وقد أرسلت لهذه الغاية طائرة عسكرية أولى من طراز هيركوليس سي-130 لنقل أكثر من 200 شخص من تل أبيب إلى روما.

وأوضح أنّه من روما ستتولّى شركة الطيران المملوكة للدولة "أيرولينياس أرخينتيناس" نقل هؤلاء الركاب إلى والأرجنتين.

ومنذ الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنّته حركة حماس السبت انطلاقاً من غزة على مراكز عسكرية ومستوطنات وبلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع وقتلت خلاله المئات بين عسكريين ومدنيين واختطفت آخرين رهائن تحتجزهم حالياً في القطاع، أعلنت الحكومة الأرجنتينية مقتل سبعة من مواطنيها وفقدان 15 آخرين في هذا الهجوم.

وقال وزير الخارجية سانتياغو كافييرو "من الصعب الحصول على معلومات لأنّ الحكومة الإسرائيلية تحاول في المقام الأول إنقاذ أرواح" الرهائن.

بدورها، أعلنت الأوروغواي المجاورة إرسال طائرة عسكرية إلى تلّ أبيب لإعادة 77 من مواطنيها.

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