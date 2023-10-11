البيت الأبيض: محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن إمكانية توفير ممر آمن للمدنيين في غزة

المصدر: وكالات

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتحدث مع مسؤولين إسرائيليين وغيرهم بشأن فكرة توفير ممر آمن للمدنيين في غزة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية في أعقاب هجوم لحماس مطلع الأسبوع.

وقال سوليفان للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "نركز على هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".

وقصفت إسرائيل الفلسطينيين في غزة بضربات جوية شديدة بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل يوم السبت وأودى بحياة المئات.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 830 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 4250 آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت. ويبلغ طول الجيب الساحلي 40 كيلومترا وعرضه 10 كيلومترات فقط ويقطنه 2.3 مليون نسمة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في واشنطن إن عدد القتلى في هجمات حماس تجاوز الألف.

وقالت واشنطن وبعض حلفائها الغربيين الرئيسيين إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.

وقال سوليفان عن الولايات المتحدة وإسرائيل، حين سئل عن الضحايا المدنيين في غزة في المؤتمر الصحفي الثلاثاء "نحن لا نستهدف المدنيين عمدا".

وأضاف "نعمل على التأكد من أن عملياتنا العسكرية تجري بما يتفق مع سيادة القانون وقانون الحرب".

وقال فلسطينيون في غزة إن عنف القصف الإسرائيلي جعلهم يشعرون أنهم يعيشون "نكبة" جديدة أعادت إلى أذهانهم أصداء ذكريات حرب 1948 التي أُعلن على إثرها دولة إسرائيل وأدت إلى تشريد جماعي للفلسطينيين حينذاك.

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