وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة متطورة لإسرائيل وواشنطن تدرس إرسال حاملة طائرات ثانية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء/الأربعاء عن وصول أول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية متطورة إلى إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية الليلة طائرة محملة بذخيرة أمريكية حديثة ومتطورة حيث تخصص هذه الذخيرة لتمكين جيش الدفاع من توجيه ضربات ملموسة والاستعداد لسيناريوهات أخرى".

وأضاف: "نشكر الدعم الأمريكي لإسرائيل عامة ولجيش الدفاع خاصة في هذه الفترة المعقدة".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة قد تنشر حاملة طائرات ثانية قرب إسرائيل، لافتة إلى أن ذلك يأتي وسط تصعيد لجهود الجيش الأمريكي "لردع أي قوى إقليمية" عن الانضمام إلى الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت إيزنهاور" والسفن المرافقة لها إلى الشرق الأوسط خلال أسبوعين.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) يوم الأحد أن الولايات المتحدة بصدد إرسال حاملة طائرات وسفن حربية أخرى إلى شرق البحر المتوسط ردا على هجوم حركة حماس واسع النطاق على إسرائيل.

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