لا يوجد مكان آمن فعلياً.. فلسطينيون في غزة : القصف الإسرائيلي "نكبة" جديدة

المصدر: رويترز

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يقول فلسطينيون في غزة إن عنف القصف الإسرائيلي جعلهم يشعرون بأجواء "نكبة" جديدة ذكرتهم بحرب 1948 التي أُعلن على إثرها دولة إسرائيل وأدت إلى تشريد جماعي للفلسطينيين حينذاك.

وقصفت إسرائيل اليوم الثلاثاء قطاع غزة بأعنف الضربات الجوية على امتداد صراعها مع الفلسطينيين منذ 75 عاما مما أدى إلى فرار سكان غزة نجاة بحياتهم.

ومن بين الفارين بلستيا العقاد (22 عاما) التي كانت تصور القصص الشخصية عن الحياة تحت القصف وتنشرها على صفحتها على موقع إنستجرام.

وقالت بلستيا إنه لا يوجد مكان آمن فعليا وإنها انتقلت إلى ثلاثة أماكن منذ أمس.

فبعد أن تعرض مسكنها للقصف، لجأت إلى منزل أحد الأصدقاء لكن بعد ذلك تلقت اتصالا بأنه سيتم استهدافه أيضا. وبعد إقامة قصيرة في مستشفى شحنت فيه هاتفها بالكهرباء، توجهت إلى منزل آخر للاحتماء مع الصحفيين.

وقالت عبر مكالمة مصورة من منزل في غزة إنها لم تدرك إلا أمس ما قاله لها جدها عن عام 1948 والنكبة فقبل ذلك لم تكن تشعر حقا بالأهوال التي كان يصورها لها جدها.

وبعد مرور أكثر من سبعة عقود، ما زالت نكبة 1948 جرحا نازفا في قلوب الفلسطينيين لأن الكارثة أدت إلى نزوحهم جماعيا من أراضيهم وحطمت أحلامهم في إقامة دولة.

وفي حرب 1948، فر نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، أو طردوا من منازلهم، وحرموا من العودة. واستقر المقام بالكثيرين منهم بالبقاء في الأردن ولبنان وسوريا وظل بعضهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وشددت إسرائيل بالفعل حصارها على غزة وحظرت تماما دخول الغذاء والوقود وقطعت إمدادات الكهرباء. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الثمن الذي ستدفعه غزة "سيغير الواقع لأجيال".

وقال رضوان أبو الكاس، وهو مدرب ملاكمة وأب لثلاثة أولاد، إن منزله المكون من خمسة طوابق في حي الرمال دمره قصف مساء أمس الاثنين.

وقال لرويترز عبر الهاتف إنه لم يتخيل قط أن يصبح منزله مجرد كومة كبيرة من الانقاض.

ويحتمي الكاس وأطفاله الآن في منزل أحد الأصدقاء على بعد بضعة كيلومترات، لكنهم يخشون من تعرضهم لقصف عنيف.

وقال الكاس إن ما حدث في عام 1948 يتكرر وإنها نكبة أخرى.

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