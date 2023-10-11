وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 شخص

المصدر: وكالات

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية حول أحدث التقديرات نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة حماس وصل إلى 1200 شخص.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، نقلا عن المسؤولين الذين لم تسمهم ، أن أكثر من 200 إسرائيلي آخرين يعتقد أنهم محتجزون في قطاع غزة.

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