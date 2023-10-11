الاتحاد الأوروبي يحذر ماسك من معلومات مضللة على إكس بعد هجوم حماس على إسرائيل

المصدر: وكالات

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حذر تييري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من المعلومات المضللة المنتشرة على منصة إكس التي يمتلكها في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل.

وقال بريتون لماسك "لذلك أدعوك إلى التأكد بشكل عاجل من فاعلية أنظمتك، وتقديم تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة إلى فريقي".

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