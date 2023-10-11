الكرملين: الصراع في إسرائيل أكثر من مثير للقلق وقد يمتد إلى خارج المنطقة

المصدر: رويترز

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قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين "أكثر من مثير للقلق" وقد يتفاقم ويمتد خارج المنطقة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله ردا على أسئلة صحفي من تلفزيون روسي "الوضع أكثر من مقلق. وقد يكون خطيرا بتفاقمه وامتداده خارج المنطقة الحالية للصراع العربي الإسرائيلي".

ونُقل عن بيسكوف قوله إن الذين يسعون إلى تسوية يجب أن يظهروا إرادة سياسية لكن يتعين ألا يكونوا "متهورين". وقالت تاس إن الكرملين يناشد الجانبين أن يتحليا بضبط النفس.

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