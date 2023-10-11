قذائف من سوريا تضرب إسرائيل.. والجيش الإسرائيلي يرد بقصف مواقع عسكرية سورية

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إن عددا من القذائف انطلقت من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، وإن بعضها سقط في مناطق مفتوحة بالأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضا إنه قصف مواقع للجيش السوري ردا على تلك القذائف، واستخدم في الرد المدفعية وقذائف المورتر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية وقذائف مورتر باتجاه سوريا الثلاثاء بعد سقوط عدد من القذائف التي أطلقت من سوريا في مناطق مفتوحة على الأراضي الإسرائيلية.

وكشف مصدر في جنوب سوريا إن فصيلا فلسطينيا أطلق ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل.

ويثير هذا التطور مخاوف من أن يؤدي العنف إلى حرب أوسع نطاقا، إذ تتبادل إسرائيل إطلاق النار عبر الحدود مع حزب الله اللبناني وتقاتل حركة (حماس) في غزة.

وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار "باتجاه مصدر الإطلاق في سوريا". ولم يقدم تفاصيل.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

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