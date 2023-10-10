المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغضب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الجماعات اليهودية بعد أن شبه قطاع غزة بمعسكر اعتقال في الحرب العالمية الثانية.

وتعليقا على مقطع مصور، أعلن خلاله وزير الدفاع الإسرائيلي فرض "حصار شامل" على غزة، يتضمن قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن القطاع، كتب بيترو في تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، أنه "لا ينبغي لأي ديمقراطي في العالم أن يقبل بتحويل قطاع غزة إلى معسكر اعتقال".

قوبلت تصريحاته برفض من قبل المؤتمر اليهودي العالمي الذي كتب في موقع "إكس" أن تصريحات بيترو تمثل "إهانة لستة ملايين شخص من ضحايا الهولوكوست للشعب اليهودي".

كما انتقد اتحاد الجاليات اليهودية في كولومبيا بيترو لعدم إدانته هجمات حركة حماس على الإسرائيليين.

اقرأ ايضاً:

وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 900 شخص بينهم 260 طفلاً و230 امرأة وإصابة 4600

البيت الأبيض : 20 أمريكيا أو أكثر مفقودون بعد هجوم حماس على إسرائيل

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ينتقد فرض حصار شامل على غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز