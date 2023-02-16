محمد بن راشد: بتعاون الحكومات غد الإنسانية أفضل

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت القمة العالمية للحكومات التي اختتمت فعالياتها أمس نجاحاً لافتاً توّج 10 سنوات من التأثير، وشكّلت نسخة استثنائية من حيث عدد المشاركين والجلسات والمنتديات، والحضور المكثف لقضايا العالم على منصتها، وكيفية مساعدة الحكومات لبناء شراكات دولية، وتعاون فعال لمساعدة المنكوبين، ما يعكس الرسالة الإنسانية للقمة .

وشارك في القمة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً، فضلاً عن 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومية، و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، ناقشوا أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها، فضلاً عن استشراف المستقبل من خلال 6 محاور رئيسة شملت: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

تفاصيل القمة العالمية للحكومات:

محمد بن راشد يلتقي وزراء الخدمة المدنية العرب ويشهد إطلاق برنامج قيادات حكومات المستقبل

إيلون ماسك: منصات التواصل مطالبة بالالتزام بالتشريعات بما لا يؤثر على نوعية عملية التواصل

مشروع «ميرا» لفاطمة بنت محمد بن زايد مبادرة إنسانية تحمل الخير لمجتمعات بعيدة

سيف بن زايد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ومحمد بن راشد تقيس الزمن بالإنجازات

محمد بن راشد: دولتنا تجمع العالم وتستشرف المستقبل وتمثل قوة خير للبشرية

محمد الشرقي:الإمارات تقود العالم عبر «قمة الحكومات» إلى طريق الريادة

محمد بن راشد: الدبلوماسية الإماراتية أثبتت نجاحها على مدار 50 عاماً

حمدان بن محمد: الإمارات مختبر لصناعة أفضل الممارسات الحكومية

لطيفة بنت محمد: القمة بوصلة حكومات العالم لاستشراف المستقبل

عهود الرومي لـ« البيان »: «جاهز» يستهدف 65 ألف موظف اتحادي

أحمد بن محمد يكرّم فريق جامعة إسبانية ظفر بـ«تحدي الجامعات»

خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات القمة العالمية للحكومات

حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز التعاون مع مسؤولين دوليين

عائشة العبيدلي: محمد بن راشد «ملهمنا» لتحقيق الإنجازات

حمدان بن محمد: دبي بيئة داعمة للشركات العالمية

ضيوف القمة في ضيافة «كافيه» أصحاب الهمم

لمتابعة التفاصيل بصيغة الـ PDF اضغط هنا

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز