منتدى التوازن بين الجنسين يناقش الشراكة الحكومية مع «الخاص»

المصدر: دبي - البيان

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واصل منتدى التوازن بين الجنسين، الذي يعقد برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، فعالياته بالقمة العالمية للحكومات 2023، التي عُقدت في دبي بمشاركة وحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ولفيف من القادة بالقطاعين الحكومي والخاص والخبراء لاستشراف التحولات المستقبلية في مختلف المجالات.

فقد نظم المنتدى جلسة حوارية ثرية بعنوان «الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوازن بين الجنسين والتنمية الاقتصادية»، بحضور منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتحدث فيها كل من ماثيو لويس المدير العام لشركة راسل رينولدز أسوشييتس للاستشارات الإدارية، وإيلينا سيجيل المؤسس الشريك لشركة كيرني، وشريف فهمي المدير التنفيذي لشركة كامان للطائرات، وأدارتها عايشة فالياني أخصائي أول بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وأكد المشاركون في الجلسة أن تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين ليس مسؤولية الحكومات وحدها بل هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، لافتين إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التوازن وإشراك المرأة على أسس متكافئة بمختلف القطاعات.

وقال المشاركون في الجلسة: إن مبادرة القطاع الخاص الإماراتي المتعلقة بـ «تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي وتلتزم الشركات المنضمة إليه طوعياً بزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين الوسطى والعليا إلى 30 % بحلول عام 2025 تمثل نموذجاً ملهماً للقطاع الخاص الإقليمي والعالمي، إذ تعكس الالتزام الطوعي للقطاع الخاص بتحقيق المستهدفات الوطنية.

وتم إطلاق هذا التعهد في يناير من عام 2022 كمبادرة مشتركة بين المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وانضمت إليه 56 شركة وطنية وعالمية كبرى تعمل في مجالات متنوعة داخل وخارج الإمارات، وقوبل بردود أفعال إيجابية من القطاع الخاص المحلي.

وقال شريف فهمي المدير التنفيذي لشركة كامان للطائرات إن «كامان»، التي تربطها شراكات عمل جيدة مع دولة الإمارات، تولي تعهد تسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن لديها برامج لتعزيز تواجد المرأة ورفع تمثيلها بمختلف الوظائف وعلى كافة المستويات إلى 50 % عام 2025.

مسؤولية

بدورها، أكدت إيلينا سيجيل المؤسس الشريك لشركة كيرني، المسؤولية الجماعية كعامل أساسي لتحقيق الازدهار في كل المجتمعات والاقتصادات العالمية، وهو ما يتوفر في الإمارات، التي حققت مستويات متقدمة في التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى أن كيرني بصفتها إحدى الشركات الموقعة على تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، تلتزم بمواصلة تعزيز التوازن بين الجنسين، ليس فقط داخل الإمارات ولكن عبر مكاتبها الإقليمية وشركاتها على مستوى العالم.

من جانبه، أكد ماثيو لويس المدير العام لشركة راسل رينولدز أسوشييتس للاستشارات الإدارية، أهمية التنوع والشمول بين الكوادر الوظيفية على كافة المستويات وفي مختلف التخصصات كقيم أساسية في الشركة، وقال: إن «راسل رينولدز» ملتزمة بهذا التنوع بين صفوف قيادتها وإكساب الموظفات مزيداً من الفرص والتأهيل.

معرباً عن اعتزازه بأن شركة راسل رينولدز كانت من أولى الشركات التي انضمت لتعهد تسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30 % عام 2025.

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