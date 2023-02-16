رئيس البنك الدولي يدعو الحكومات إلى تشجيع الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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أكد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، أنه يجب على الدول تشجيع الاستثمار لتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج، وهو ما يتطلب تحسين البيئة المناسبة للأعمال التجارية وتعزيز سيادة القانون، حيث تعتبر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر وانعدام الشفافية من أبرز العوامل الرئيسية التي تحد من تدفق الاستثمارات وتنوعها.

وقال، خلال جلسة رئيسية بعنوان «المرونة والاستباقية لمواجهة أزمة التنمية العالمية»، ضمن أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات 2023، إن القمة تكتسب في كل عام أهمية متزايدة وسط التحديات الدولية التي تواجهها الحكومات، لا سيما ذات الصلة منها بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وبصفة خاصة أوقات الأزمات، حيث أسهمت القمة على مدار 10 أعوام، في تعزيز المعارف الحكومية، وصياغة توجهات جديدة تمكن الحكومات من مواكبة التحولات في عالم متغير.

وشدد على أهمية مرونة الحكومات وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين كل دول العالم لمواجهة التحديات غير المسبوقة وإيجاد حلول ناجعة ومبتكرة لها.

تنمية مستدامة

وأضاف: تحتاج الحكومات إلى التعامل بشفافية وحكمة مع القضايا البيئية والتنموية وتهيئة الظروف المناسبة من أجل تحقيق تنمية مستدامة شاملة في مختلف القطاعات، إذ إنه لا توجد حلول سهلة لتحقيق النمو، لا سيما وأن العالم يواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، منها تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملات، إلى جانب العجز المالي المرتفع والديون الداخلية والخارجية.

فرص اقتصادية

وقال في ختام كلمته: يتطلب استشراف المستقبل ودفع عجلة النمو قفزات تكنولوجية كبيرة للاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية، ولكي ينجح هذا لأمر نحتاج إلى بنية تحتية رقمية وتقنية متطورة ذات جودة عالية.

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