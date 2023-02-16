«الفاو»: نسعى لإيجاد حلول لتحديات توفير الغذاء والماء

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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أكد الدكتور عبدالحكيم رجب الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، أن منظمة «الفاو» تسعى إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه توفير الغذاء والماء بالتعاون مع مختلف الدول، وأنه يجب العمل على ترشيد استهلاك المياه وزيادة المساحات المزروعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية لتقليل أضرار التغيّر المناخي، مشيراً إلى أن المنطقة العربية تحصل على أقل من عُشر نصيب الفرد من المياه عالمياً، وهو ما يحتاج إلى حلول غير تقليدية.

وقال الدكتور الواعر لـ«البيان» على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023: إن أكثر من 800 مليون شخص، منهم ثلث سكان المنطقة العربية، يعانون من الجوع، وأن هناك علاقة وثيقة بين تغيّر المناخ وتوفير الغذاء في ظل اعتماد بعض المناطق على الأمطار في الزراعة بشكل وكميات ثابتة.

إضافة إلى حالات عدم الاستقرار السياسي لبعض الدول، حيث تعاني المنطقة العربية من تحديات عدة، خاصة مع الآثار السلبية التي خلّفها انتشار فيروس «كوفيد 19» أخيراً، إضافة إلى تقاعس بعض الدول في اتخاذ إجراءات حازمة في إيجاد حلول للأمن الغذائي والمائي.

لقاءات

وأشار الدكتور الواعر إلى أن عقد لقاءات بحجم القمة العالمية للحكومات فرصة كبيرة أمام صناع القرار في العديد من الدول للتعاون المثمر في التحديات التي تواجه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في مجالي الأمن المائي والغذائي، والتي يعتبر أهمها استغلال الابتكارات الحديثة في هذين المجالين، مثل تحلية المياه أو الري باستخدام الطاقة الشمسية، والري الدقيق، والزراعة المائية أو تحلية المياه، والتي تفتح آفاقاً جديدة لحل مشكلات المياه والغذاء في العديد من الدول.

وشدد الواعر على التزام منظمة الأغذية والزراعة بدعم بلدان المنطقة ومساندتها في العمل من أجل تحقيق أمن المياه والغذاء، خاصة تلك الدول التي تعاني من الجفاف في العديد من المناطق، والذي جعل العديد من الدول تعتمد على استيراد الغذاء من الدول الكبرى، والذي تضرر بشكل كبير أخيراً بسبب التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

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