تفاهم لإطلاق ثاني مركز تمكين صناعي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات لإنشاء ثاني «مركز تمكين الصناعة 4.0» في دولة الإمارات، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.

ومعالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

جاء التوقيع على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 المنعقدة حالياً في دبي، وتأتي المذكرة ضمن برنامج التحول التكنولوجي الذي تم إطلاقه في 2022، كركيزة رئيسة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية، وتهدف إلى تأسيس ثاني مركز للتمكين الصناعي في دولة الإمارات ضمن مبادرة مراكز التمكين الصناعي، والتي تشمل شبكة من المراكز تعمل على بناء القدرات وتوفير عدد من الخدمات التي ستدعم المصنعين في عملية تبني التكنولوجيا المتقدمة.

ووقع المذكرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي وكيل وزارة الوزارة، والدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة.

تقنيات متقدمة

وبهذه المناسبة قالت معالي سارة الأميري: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على دعم شركات التصنيع المحلية لاعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية والسلامة والجودة، مع خفض تكاليف الإنتاج، وحماية سلاسل التوريد، وخلق وظائف نوعية».

ومن جهته قال معالي زكي أنور نسيبة: نشكر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري على ثقتهم الغالية بجامعة الإمارات، ونؤكد أن الجامعة ستواصل عملها الدؤوب في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي.

إعلان مشترك

إلى ذلك، وقّع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو UNIDO»، إعلاناً مشتركاً للتعاون في جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تم توقيع الإعلان خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، في دبي.

ويأتي انسجاماً مع التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوجهاتها لتعزيز جهود العمل المناخي، وتحقيق الحياد المناخي، والأهداف الاستراتيجية للوزارة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتنافسية المنتج المحلي، والترويج لدولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي تنافسي.

تبادل الخبرات

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «يأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية المختصة، بهدف تبادل الخبرات والمعارف الداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وأضاف: «يسرنا توقيع هذا الإعلان الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم في يوليو الماضي تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة والجهات المعنية في الدولة والمنظمة، لتحديد وتطوير أنشطة ومشاريع مشتركة بين الطرفين.

كما أن التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف مع المنظمة سيعزز مساهمة القطاع الصناعي في دعم التزام دولة الإمارات تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجهاتها نحو تحقيق الحياد المناخي، خاصةً مع الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات، كما سيسهم في تعزيز تنافسية أنشطة التصنيع المحلية، وتبنيها لممارسات الاستدامة وحلول التكنولوجيا المتقدمة».

وقال الدكتور جيرد مولر: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الإمارات على تعاونها وثقتها المتواصلين، ولا شك سيسهم هذا الإعلان في تعزيز آلية التعاون المشترك، حيث تمتلك اليونيدو المهارات المبتكرة والخبرة التقنية والمعرفة».

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